Amedspor Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi

Irkçı saldırılara maruz kalan Amedspor ile futbolcusu Mansur Çalar,Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Disiplin Kurulu'na sevkin gerekçesi Hekimoğlu-Trabzon'la oynanan maçta 'kötü tezahürat' ve 'sportmenliğe aykırı hareket'...

Kulübün ve futbolcusu Mansur Çalar'ın PFDK'ye sevk edilme gerekçeleri şöyle:

“-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 02.02.2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Hekimoğlu Trabzon TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

-Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Mansur Çalar’ın aynı müsabakadaki ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 03.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Mansur Çalar'a 13 maça kadar men cezası öngörülüyor

Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesinde 1 ile 3 maçtan men cezası, 44. maddesinde ise 5 ile 10 maçtan men cezası uygulanıyor. Maddeye göre, Mansur Çalar için en az 6, en fazla 13 maçtan men cezası öngörülüyor.

Kulüpler için ise para cezası ve seyircisiz maç cezaları uygulanıyor.

Ayrıca Amedspor tarafından yapılan açıklamada, kulüp avukatlarının savunmaları hazırlamakta olduğu ve itirazda bulunacakları ifade edildi.