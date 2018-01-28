Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Deniz Naki, PFDK'ya sevk edildi

Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Deniz Naki, \"ayrımcılık ve ideolojik propagandası\" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği\'nce PFDK\'ya yapılan sevk raporu şöyle;

\"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu DENİZ NAKİ\'nin çeşitli internet sitelerinde yayınlanan açıklamaları suretiyle \"ayrımcılık ve ideolojik propagandası\" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı\'nın 42. maddesi uyarınca 28.01.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir.\"

İSTANBUL / DHA