Amed Sportif Faaliyetler - Menemen Belediyespor: 0-1

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Gürel Uzuner (xxx), Tolga Dede (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi (xx), - Okan (xx), Cumhur (xx) (Dk. 84 Berat) Ercan (xx) (Dk. 65 Timur x), Muhammet Burak (xx) (Dk. 71 Ferhat x), Mehmet Sıddık (xx), Ömer (x), İbrahim (x), Mansur (xx), Rıdvan (x), Muhammet Yılmaz (x)

MENEMEN BELEDİYESPOR: Bayram (xx), - Cihan (xx), Veli (xx), Taşkın (xx), Mustafa Şen (xxx) (Dk. 90 Mert), Samet (xx) (Dk. 87 Abdurrahman) Yasin (xx), Murat (xx), Semih (xx), Ozan (xxx) (Dk. 73 Aytaç x), Kerem (xx)

GOL: Dk. 61 Ozan (Menemen Belediyespor)

SARI KARTLAR: Muhammed Burak, İbrahim (Amed Sportif Faaliyetler), Bayram, Yasin ve Semih (Menemen Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulubü, kendi sahasında konuk ettiği İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor\'a, 61\'inci dakikada Ozan\'ın kaydettiği golle 1-0 yenildi. Bir dönem Galatasaray\'da futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak birlikte çalışan Suat Kaya ve Ahmet Akcan her iki takımın teknik direktörü olarak maç öncesi birbirine başarı diledi.

16\'ıncı dakikada Konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta, Amedsporlu Ömer, topu kafayla kalecisine kazandırmak istedi. Kısa düşen pasta topla buluşan Kerem, müsait pozisyonda olmasına rağmen plase vuruşunda, kaleci Erdi uzanarak topu kontrol etti.

47\'inci dakikada Amedspor, Mansur ile orta alandan etkili atak geliştirdi. İkili mücadelede yere düşen Mansur, topu Muhammed Burak\'a kazandırdı. Muhammed Burak, şık bir hareketle rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleyi yokladı. Kaleci Bayram aynı güzellikle topu karşıladı.

61\'inci dakikada Menemen Belediyespor Mustafa\'nın ortsaında, Ozan\'ın gelişe yaptığı sert vuruş kalecinin kapattığı köşeden ağlarla buluştu. 0-1

67\'inci dakikada bu dakikada etkili olan konuk ekip yine kaptan Mustafa Şen ile etkili oldu. Mustafa Şen\'in sağ kanattan kullandığı korner atışında, topu iyi takip eden arka direkteki Samet\'in şık kafa vuruşunda ağlara gitmek üzere olan topu son anda kaleci Erdi, tokatlayarak kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve konuk ekip Menemen Belediyespor\'un karşılaşmadan 1-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)