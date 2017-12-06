Amed Sportif Faaliyetler - Etimesgut Belediyespor: 1-3

Selim KAYA / DİYARBAKIR, (DHA)

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (x), Mücahit Değermenc, (x), Hasan Hüseyin Tetik (x),

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erdi Yokuşlu (x), Mahsum (x) (Dk. 46 Mustafa Tahir x), Okan (xx), Murat (xx), Cumhur (x), Şahin (x), Oğuz (xx), Deniz (xx), Abdullah (xx), Mansur (xx), Mazlum (x)

ETİMESGUT BELEDİYESPOR: Osman Mert (xxx), Berat (xxx), Halil İbrahim (xxx), Emrah Bozkurt x) (Dk. 23 Umut Koray x) (Dk. 82 Ömer x), Erçin (xxx), Fatih Selimhan (xx), Alaettin Batuhan (xx), Caner (xxx), Mehmet Atik (xxx), Nuh (xx), Mehmet Bektaş (xx), (Dk. 87 Rıdvan x)

GOLLER: Dk.73 Mansur (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 3 ve 80 Mehmet Atik, Dk. 43 Erçin (Etimesgut Belediyespor)

SARI KARTLAR: Mazlum (Amed Sportif Faaliyetler) - Alaettin Batuhan, Halil İbrahim, Osman Mert, (Etimesgut Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta oynanan erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Etimesgut Belediyespor\'a 3-1 yenildi. Konuk takımı galibiyete taşıyan golleri 3 ve 80\'inci dakikalarda Mehmet Atik ile 43\'üncü dakikada Erçin kaydetti. Amed\'in tek sayısı ise 73\'üncü dakikada Mansur\'dan geldi.

3\'üncü dakikada sağ kanattan atak yapan Etimesgutlu Emrah\'ın penaltı noktasına doğru çıkarttığı topla buluşan Mehmet Atik, topu düzelttikten sonra topu yerden plase bir vuruşla kalecinin solundan filelere gönderdi: 0-1.

21\'inci dakikada Mahsum\'un güzel ara pasında bir anda Etimesgut savunması arasında çıkan Deniz\'ın aşırtma vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

43\'üncü dakikada Etimesgut, Mehmet Atik ile sol taraftan köşe atışı kullandı. Ceza alanına yapılan ortayı iyi takip eden Erçin\'in ön direkteki kafa vuruşunda topu filelere gönderdi: 0-2.

60\'ıncı dakikada ev sahibi ekip Amedspor, Abdullah\'ın soldan içeri doğru ortaladığı topla müsait durumda buluşan Mustafa Tahir, topu boş kale yerine direğe nişanladı ve takımını mutlak bir golden etti.

73\'üncü dakikada Amedspor, soldan bu kez Deniz ile geldi. Deniz\'in ceza yayı üstüne çıkarttığı topu önüne alan Mansur, şık bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

80\'ıncı dakikada sahanın yıldızı Etimesgutlu Mehmet Atik, bu kez soldan topu aldı ve süratle rakip ceza alanına doğru indi. Güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılan Mehmet Atik, açısı daralmasına rağmen topu kalecinin kapattığı köşeden filelere gönderdi: 1-3.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç konuk ekip Etimesgut\'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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