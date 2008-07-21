T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

AMD’de bayrak değişimi

Intel’in kıyasıya rekabeti karşısında zor günler geçiren firma üst yönetiminde değişime gitti

21 Temmuz 2008 03:00

İşlemci üreticileri arasındaki mücadele AMD Başkanı Hector Ruiz’in işine maloldu. Firmanın Nisan ve Haziran aylarında 1.19 milyar dolar zarar ettiğini açıklamasıyla Hector Ruiz’in yerine Dirk Meyer getirilirken Ruiz’in icra kurulu üyeliği devam ediyor.

Firmanın bu sene satışa sunduğu ürünlerinin satış rakamlarının beklenenin altında kaldığı haber verilirken, rakip Intel yüzde 25 kar açıkladı. Intel’e karşı pazar payında kayıp yaşayan AMD’nin ümidi şu sıralar ekran kartlarında Radeon HD 4800 serisiyle yakaladığı başarılı çıkışı sonbahar aylarında piyasada olacak yeni Phenom'larla işlemcilere taşıyabilmek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24