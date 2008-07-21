AMD’de bayrak değişimi

İşlemci üreticileri arasındaki mücadele AMD Başkanı Hector Ruiz’in işine maloldu. Firmanın Nisan ve Haziran aylarında 1.19 milyar dolar zarar ettiğini açıklamasıyla Hector Ruiz’in yerine Dirk Meyer getirilirken Ruiz’in icra kurulu üyeliği devam ediyor.



Firmanın bu sene satışa sunduğu ürünlerinin satış rakamlarının beklenenin altında kaldığı haber verilirken, rakip Intel yüzde 25 kar açıkladı. Intel’e karşı pazar payında kayıp yaşayan AMD’nin ümidi şu sıralar ekran kartlarında Radeon HD 4800 serisiyle yakaladığı başarılı çıkışı sonbahar aylarında piyasada olacak yeni Phenom'larla işlemcilere taşıyabilmek.

