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Yaşam

Amcasının tacizine uğradığını söyleyerek yardım isteyen Bahar Doğrul için bakanlık devrede

18 yaşındaki Bahar Doğrul, sosyal medyadan bir video paylaşarak yardım çağrısında bulunmuştu

26 Temmuz 2018 04:09

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, amcası tarafından tacize uğradığını söyleyerek yardım isteyen 18 yaşındaki  Bahar Doğrul için hareket geçti. Konuyla ilgili Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Selçuk’un, Twitter hesabından amcasının istismarına uğradığını iddia eden ve sosyal medyada yayımladığı videoyla yardım çağrısında bulunan Bahar Selçuk’la ilgili sürecin takip edilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Paylaşımda, “Sosyal medyada yayınladığı video ile yardım çağrısında bulunan Bahar Doğrul için Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla İzmir İl Müdürlüğümüz tarafından çok yönlü çalışma sürdürülmekte, hukuki süreç takip edilmektedir. Bütün ihtiyaçları noktasında Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı olarak kızımızın yanındayız.” ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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