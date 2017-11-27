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Amcasının oğlunu tabancayla vurdu

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle, amcasının oğlu Yılmaz A

27 Kasım 2017 17:53

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle, amcasının oğlu Yılmaz A.\'yı (36) tabancayla boynundan vurarak ağır yaralayan Adem A. (46) polis tarafından yakalandı. 
Olay, dün Canik ilçesi Hasköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında arsa anlaşmazlığından husumet bulunan Adem A. ile amcasının oğlu Yılmaz A. karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın uzayıp kavgaya dönüşmesi üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkarıp ateş eden Adem A., Yılmaz A.\'yı boynundan yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Yılmaz A., ambulans ile Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne sevk edildi. Yılmaz A., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, polis şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan Adem A. bugün adliyeye sevk edildi.

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