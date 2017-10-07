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Ambulansta oksijen tüpü patladı; içindeki hasta yanarak öldü

58 yaşındaki hasta sevk edildiği hastaneye götürülüyordu

07 Ekim 2017 18:34

Burdur'da, ambulanstaki 2 oksijen tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında araçtaki hasta 58 yaşındaki İsmail Sargın yanarak öldü.

Yeşilova İlçesi Horoz Köyü'nde oturan İsmail Sargın rahatsızlanması üzerine Yeşilov Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere ambulansa bindirildi. Solunum yolu rahatsızlığı bulunan Sargın, buradaki müdahale ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hasta, Hamza Tokgöz'ün kullandığı 15 DB 429 plakalı ambulansla yola çıkarıldı.

Tefenni - Burdur karayolunda hareket halindeki ambulans, Göl Evleri Mevkii'ne saat 04.30 sıralarında gelirken araçtaki oksijen tüpü bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama nedeniyle ambulansta yangın çıktı.

Ambulans şoförü Hamza Tokgöz aracı durdururken, sağlık memuru Levent Yaman, Anestezi Teknikeri İbrahim Bölükbaşı ve İsmail Sargın'ın eşi Teslime Sargın kendilerini dışarı attı. Bir anda yükselen alevler ve ikinci oksijen tüpünün patlaması nedeniyle yangın daha da büyüdü. Alevler nedeniyle hastayı dışarı çıkaramayan sağlık görevlilerinin haber vermesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, küle dönene ambulanstaki İsmail Sargın yanarak öldü. Patlama sırasında anestezi teknikeri İbrahim Bölükbaşı'nın hastanın yanında olduğu kaydedildi. 

İsmail Sargın'ın cenazesi polis, sağlık ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesi ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaydan yara almadan kurtulan Hamza Tokgöz, Levent Yaman, İbrahim Bölükbaşı ve Teslime Sargın kontrol amacıyla hastaneye gönderildi.

Olay nedeniyle Burdur - Tefenni karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

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