Ambulanslara refakatçi yasağı geldi

T24 - Emzikli bebeklerin ve kuvözdeki yenidoğanların dışında, ambulanslara refakatçi alınmayacak.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün il sağlık müdürlüklerine gönderdiği genelgede, acil hastaların sağlık kurumlarına nakli sırasında, hasta yakınlarının da hastaneye aynı ambulansla ulaşma talepleriyle karşılaşıldığı belirtildi.

Ancak ambulanslara refakatçi alınmasının, hastalara tıbbi müdahalede bulunan ekiplerin görev yapmasını zorlaştırdığı gibi, personel ve ambulans sürüş güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurduğu; diğer taraftan, meydana gelebilecek bir kazadan etkilenme olasılığı bulunan hasta yakınlarına tazminat ödenmesi gibi telafisi güç ve imkansız durumlar ortaya çıkabileceği belirtilen genelgede, şunlara dikkat çekildi:

“Hizmetin yürütülmesinde herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek ve ambulans güvenliğinin sağlanması açısından emzikli bebek veya kuvöz içerisinde yenidoğan nakli gibi vakaların dışında, ambulansa gerek hasta kabininde gerekse sürücü bölmesinde hiçbir surette refakatçi alınmaması, aksi halde doğacak zararlardan öncelikle ambulans personeli olmak üzere müteselsilen ambulans servisi başhekimi ile sağlık il yöneticilerinin sorumlu olacağı hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”



"Vatandaşlara iyi anlatılmalı"

Sağlık Bakanlığı'nın uygulamasına Türk Sağlık-Sen'den de destek geldi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, uygulamayı olumlu bulduklarını belirterek, şu görüşleri dile getirdi:

“Uygulama doğru, ancak sağlık çalışanları ile hasta yakınlarını karşı karşıya getirme olasılığı var. Bu, ambulansta hastalara rahat müdahale yapılabilmesi ve ambulans kazalarının önlenmesi için çok doğru bir uygulamadır. Fakat bunun vatandaşa iyi anlatılması lazım. Gerekli ve doğru bilgilendirme yapılmalıdır. Ülkemizde ne yazık ki ambulansa 5-6 kişinin binmek istediği vakalarla karşılaşılıyor ve buna karşı çıkan ambulans görevlileri şiddete uğruyor. Çalışanlar genelge ile hasta yakını arasında bırakılmamalıdır. Bu nedenle hem vatandaş hem de sağlık çalışanları bilgilendirilmeli, bu durumun hastanın lehine olduğu vatandaşlarımıza anlatılmalıdır.”



