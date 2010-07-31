T24- Antalya'da acil vakalara müdahale etmek üzere yola çıkan ambulanslar artık kadınların kontrolünde.



Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle, paramedik (hastayı olay yerinden alıp saglık kurulusuna ulaştırılana kadar acil yardım ve kurtarılmasından sorumlu kişi) olarak çalışanlar şoförlük de yapabiliyor. Antalya'da 7 paramedik kadın, bu önemli görevin üstesinden başarıyla geliyor.

Antalya Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Mustafa Bodur yaptığı açıklamada, 112 hizmetlerinde çalışan paramediklerin ambulans ekibinin lideri konumunda olduğunu söyledi.

Eğitimli, yetişmiş ambulans şoförü bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Bodur, ''Şimdiye kadar ambulans şoförü olarak yetiştirilmiş insan kaynağımız yoktu. Çeşitli kurumlarda şoförlük yapmış insanları eğitip ambulans şoförü yapıyorduk. Son üç yıldır paramedik arkadaşlar bize katıldı. 112 ekibimiz bu elamanlarla daha güçlü hale geldi'' dedi.



112'de çalışan paramediklere sadece adaptasyon eğitimi verdiklerini ve sonra ambulans şoförü olarak değerlendirdiklerini anlatan Bodur, paramediklerin çoğunun kadın olduğunu belirtti.

Bodur, ''Antalya'da 7 kadın paramedik ambulans şoförü var. 3'ü Elmalı'da, 1'i Finike'de, 3'ü de Antalya merkezde görev yapıyor. Bayan arkadaşlar şoförlükte önce çekingen duruyorlar ama sonra, konuya hakim olunca bu işi çok iyi yapıyorlar. İşlerinde mahirler, daha titiz davranıyorlar. Kendilerine güveleri tam. Kadın paramediklerle 112 hizmetlerinin daha kaliteli verileceğine inanıyorum'' diye konuştu.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi Antalya İl Koordinatörü Paramedik Ferhat Gül de, ambulans şoförü olarak değerlendirilecek kadın paramedikleri eğittiğini belirterek, kadınların önce cesaretsiz davrandıklarını ancak sonra kendilerine güvenlerinin geldiğini söyledi.

Kadınları ambulansın şoför koltuğunda oturduğunu görenlerin önce şaşırdığını anlatan Gül, ''Özellikle hasta yakınları ve trafikte seyreden diğer araç şoförleri kadın şoföre, 'yanlış yere mi oturdular acaba' diye önce garip bakıyor. Yavaş yavaş ambulansta kadın şoförlere göz aşinalığı başladı'' dedi.

"'BİZ YAPARSAK EN İYİSİNİ YAPIYORUZ''

Altı yıldır ambulans şoförlüğü yapan Ahu Sezgin, güvenli sürücü teknikleri eğitim aldığını ve işe Ankara'da başladığını söyledi.

Toplumda kadın şoförlere karşı ön yargı olduğunu ifade eden Sezgin, ''Hasta yakını ambulansın ön koltuğuna oturduğunda tedirginlik yaşıyor ama ambulans sürüşümüzü görünce teşekkür edip iniyorlar. Bayanların bu işi daha iyi yaptığına inanıyorum. Türkiye genelinde kadın ambulans şoförü yaygınlaşmaya başladı'' dedi.

En büyük sıkıntıyı trafikte şoförlerden yaşadıklarını kaydeden Sezgin, ''Trafikte şoförler bize karşı ön yargılı. Şoförler ambulansta bayan sürücü görünce taciz ediyor. Kornaya basıyor, ambulansın önüne kıran bile var ama bazen olumlu tepkiler de alıyoruz. 'Bravo' diyenler, kutlayanlar oluyor'' diye konuştu.

Kadın meslektaşlarına önerilerde bulunan Ahu Sezgin, ''Kadınlar kendilerine güvensinler, kadın yapamaz diye bir şey yok. Biz yaparsak en iyisini yapıyoruz. Bayan olarak bu işi daha iyi yaptığımıza inanıyorum'' ifadelerini kullandı.

HEM ANNE HEM ŞOFÖR

Bir yıldır ambulans şoförlüğü yapan paramedik Selda Sayan da, Elmalı'dan Antalya'ya hasta ve yaralı taşıdığını söyledi.

Bazen günde 1000 kilometre yol yaptığını belirten Sayan, evli ve bir çocuk annesi olduğunu vurgulayarak, ''Ambulans kullanmak annelikten daha kolay. İşimi severek yapıyorum'' dedi.







