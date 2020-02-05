Ambulansla yolcu taşıyan şoför yakalandı

İstanbul'da ambulansla 'VIP taksi hizmeti' verdiği ortaya çıkan şoför gözaltına alındı. Toplam 7 bin 501 lira ceza kesilen şoförün sürücü belgesi de geçici olarak iptal edildi.

İstanbul'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, "VIP ambulans taksi" haberine ilişkin çalışma başlattı. Polis, 48 UM 506 plakalı özel ambulans şoförü A.M'yi yakaladı.



Sürücü A.M'ye acil yardım dışında emniyet şeridini kullanmaktan 1228, zorunlu olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaktan 132, yolcu taşımaktan 6 bin 141 lira olmak üzere toplam 7 bin 501 lira ceza kesildi.

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Ayrıca, şoförün sürücü belgesi geçici olarak iptal edildi. Gözaltına alınan şüpheli adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.