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Dünya

Ambulansla sigara kaçakçılığı yapılmış

08 Eylül 2009 18:08

Yöntemde sınır tanımayan kaçakçılar, ambulansla sigara kaçakçılığına imza atmaktan da çekinmedi.

Polonyalı gümrük yetkilileri, sigara kaçakçılığı yapan bir şebekenin, ülkenin kuzeyinden Litvanya'ya ambulansla binlerce sigara soktuğunun ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Maciej Czarnecki adlı gümrük yetkilisi, Litvanya sınırındaki Budzisko sınır kapısında, Polonya'da trafiğe kayıtlı bir ambulansın özel olarak yapılmış arka kapılarında gizlenmiş 190 bin adet sigara bulunduğunu söyledi.

Litvanya'ya giden ambulansta hasta bulunmadığını, ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin 25 bin dolar olduğunu vurgulayan Czarnecki, bu yıl Litvanya sınırında 58 milyondan fazla sigara ele geçirildiğini de söyledi.

 

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