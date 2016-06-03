Ambulansla otomobil çarpıştı; 3 kişi öldü

Erzincan'da, ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Ganiefendi köyünden hasta alan Emre Badem idaresindeki 24 BA 115 plakalı ambulans, Binali Yıldırım Bulvarı Kamu Lojmanları mevkisinde, ara yoldan çıkan Hasan Hüseyin Arslan'ın kullandığı 24 EP 917 otomobille çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada, ambulans sürücüsü Emre Badem, sağlık çalışanları Yıldırım Işıker ve Suzan Balta, hasta Gülizar Oğuz, hasta yakını Hemail Şanlı, otomobil sürücüsü Arslan ile otomobilde bulunan Sibel, Berkay, Deniz, Saray ve 1 yaşındaki İlkay Arslan yaralandı.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Hasan Hüseyin Arslan ile Deniz Saray ve 1 yaşındaki İlkay Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bulvar, yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.