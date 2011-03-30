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AMBULANSLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ  ORHANGAZİ (A.A)

30 Mart 2011 13:16

-AMBULANSLA MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ  ORHANGAZİ (A.A) - 30.03.2011 - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir diyaliz merkezinin hasta nakil aracı ile bir firmanın çalışanlarını taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Bülent Ağaoğlu'nun kullandığı, Orhangazi'de faaliyet gösteren bir diyaliz merkezinin 10 N 2749 plakalı hasta nakil aracı, Gemlik-Orhangazi karayolu Asil Çelik Fabrikası yakınlarında, karşı yönden gelen, bir firmanın çalışanlarının bulunduğu Haluk Ertekin yönetimindeki 16 S 7567 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Sürücü Haluk Ertekin ile hasta nakil aracında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi öldü. Servis minibüsünde bulunan 13, hasta nakil aracında bulunan 3 kişi yaralandı.  Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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