Ambulansla dolmuş gibi hasta servisi

İzmit'te geçen yıl hizmete giren Kadın Doğum Hastanesi'nde tüm tıbbi cihazlar bulunmasına rağmen radyoloji uzmanı olmadığı için, ultrasonu çekilen kadın hastalar ambulansa doldurularak imza attırmaya Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor.



En modern cihazlarla donatılan İzmit'in Alikâhya Beldesi'ndeki Kadın Doğum Hastanesi'nde, jinekologlar hastaları muayene edip, çekilen ultrasonları inceleyip teşhis koyabiliyor. Ancak bu hastalara resmi rapor verilebilmesi için, çekilen ultrasona radyoloji uzmanının imza atması gerekiyor. Hastanede de radyoloji uzmanı olmadığından kadın hastalar her gün Kocaeli Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor.



Ambulanslar, bazen 7- 8 kadın hasta bindirilerek dolmuş gibi kullanılırken, Kocaeli Devlet Hastanesi yetkilileri bu sıkıntının bir süredir devam ettiğini belirtti. Kadın Doğum Hastanesi'nde her türlü cihazın olduğunu söyleyen Kocaeli Devlet Hastanesi'nden bir yetkili, ``Sanırım oraya radyoloji uzmanı ataması yapılmış ama göreve henüz başlamamış. Kadın Doğum'daki jinekologlar orada ultrason çekimi yaptırıp inceleyip teşhis koyabiliyor. Ancak resmi raporlarda mutlaka radyoloji uzmanının imzası gerekiyor. Bu tür raporlar için de oradaki hastalar radyoloji uzmanı bulunan hastanemize gönderiliyor'' dedi.



(AA)

