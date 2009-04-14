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Yaşam

Ambulansla 20 dakika, helikopterle 40 dakika

Adapazarı’ndan kara ambulansıyla 20 dakika uzaklıktaki bir hastaneye sevk edilecek olan hasta 40 dakika helikopter ambulans bekledi.

14 Nisan 2009 03:00

Adapazarı’ndan 20 dakika uzaklıkta olan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilecek hasta için İstanbul'dan 112 Acil Servis ambulans helikopteri istendi ve işlem tam 40 dakika sürdü.

Ayağının kesilme tehlikesi olan damar tıkanıklığı hastası 68 yaşındaki Selahattin Hasanoğlu'nun Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden, 43 kilometre uzaklıktaki ve kara ambulansıyla 20 dakika mesafedeki Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Sevk işlemi için, kara ambulansı yerine 112 Acil Servis'ten ambulans helikopter istendi.

İstanbul'dan gelen ambulans helikopter yola çıktığı sırada, hasta da helikopter pisti olan Toyota-Sa Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın oğlu Murat Hasanoğlu ise yaşananlara tepki göstererek, ``Helikopteri bekleyeceğimize normal ambulansla gitseydik, şimdiye kadar varmıştık. 20 dakikadır bekliyoruz'' dedi.

Yaklaşık 20 dakika bekleyen hasta, ambulans helikopterin gelmesiyle birlikte, 20 dakikada Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştı.

Bu arada 112 Acil Servis ambulans helikopterin hastaneye geleceğini duyan çevredekiler, görevlilere zor anlar yaşattı.

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