Ambulans uçakla Ankara'ya getirilen yaralı askerler GATA'ya sevk edildi

Ağrı'da PKK'lılarla girdikleri silahlı çatışmada yaralanan 4 asker, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'ya sevk edildi.

Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulans uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Adalet Bakanı Kenan İpek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay da yaralı askerleri karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Burada sağlık bakanlığı personelince ambulanslara alınan 4 yaralı asker, GATA'ya sevk edildi. Askerlerin tedavileri sürüyor.