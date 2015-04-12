T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ambulans uçakla Ankara'ya getirilen yaralı askerler GATA'ya sevk edildi

Askerlerin tedavileri sürüyor...

12 Nisan 2015 15:13

Ağrı'da PKK'lılarla girdikleri silahlı çatışmada yaralanan 4 asker, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans uçağıyla Ankara'ya getirildi. Yaralı askerler, ambulanslarla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)'ya sevk edildi.

Ağrı Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı askerler Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulans uçağıyla Esenboğa Havalimanı'na getirildi.

Adalet Bakanı Kenan İpek ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay da yaralı askerleri karşılamak üzere Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Burada sağlık bakanlığı personelince ambulanslara alınan 4 yaralı asker, GATA'ya sevk edildi. Askerlerin tedavileri sürüyor.

ETİKETLER

ağrıaskerlerankaraambulans uçakağrıpkkyaralı askerlertedavi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24