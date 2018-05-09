Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Devrek ilçesinde, 112 Acil ambulans sürücüsü S.S. (49), hastalara müdahale eden acil tıp teknisyeni 2 kadının fotoğraflarını gizlice çektiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Devrek\'te, iddiaya göre, 112 Acil ambulansı sürücüsü S.S., ambulansta görev yapan acil tıp teknisyeni 2 kadın görevli hastalara müdahale ederken, arkalarından cep telefonuyla fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden kadın sağlık çalışanları, polis merkezine giderek S.S.\'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan S.S.\'nin telefonunda yapılan incelemede, sağlık çalışanlarının fotoğrafları bulundu. İfadesi alınan S.S., serbest bırakıldı.



FOTOĞRAFLI