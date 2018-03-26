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Ambulans şoförünün Türk bayrağı hassasiyeti

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, ambulans şoförü Nail Küçük, aracı durdurarak, yerde gördüğü Türk bayrağını aldı

26 Mart 2018 14:42

Ömer KOÇ/AFŞİN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ın Afşin ilçesinde, ambulans şoförü Nail Küçük, aracı durdurarak, yerde gördüğü Türk bayrağını aldı. Küçük\'ün bu davranışı, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan yayınlanınca büyük beğeni topladı. 
Afşin\'den Kahramanmaraş\'a hasta götüren ambulans şoförü Nail Küçük, çatıya bağlıyken, fırtına nedeniyle uçan Türk bayrağını yolun ortasında gördü. Acillik hastası olduğu için duramayan Küçük, dönüş yolunda bayrağın aynı yede olduğunu fark edince ambulansını durdurdu. Koşarak, Türk bayrağının yanına giden Küçük, ipleri keserek aldı. Bu anlar, Küçük\'ün ambulanstaki mesai arkadaşı hemşire tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Nail Küçük, yoldan aldığı bayrakla ambulansa binip, kendisini görüntüleyen arkadaşına, \"Afrin\'de düşürmedik ki burada düşürelim bayrağımızı\" dedi. Görüntüler, hemşire tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Ambulans şoförü Nail Küçük\'ün Türk bayrağına yönelik hassasiyeti, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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