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Yaşam

Ambulans şoföründen doktora dayak

Bitlis'te ambulans şoförü tarafından darbedildiğini iddia eden doktor, suç duyurusunda bulundu

29 Eylül 2017 18:36

Bitlis'te ambulans şoförü tarafından darbedildiğini iddia eden doktor, suç duyurusunda bulundu.

Mutki Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Fahrettin Basut, ambulans şoförü tarafından darbedildiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Bitlis Adliyesi'ne gelen Dr. Basut, Kurban Bayramı tatilinin ardından hastanede akşam nöbet tutarken, 112 ambulans şoförü M.T. tarafından çıkan bir tartışma sonucu darbedildiğini öne sürdü.

Darp sonucu kolundaki kemiğin 4 yerden kırıldığını anlatan Basut, Mutki'deki ilk müdahaesinin ardından İstanbul'da ameliyat edilerek koluna 20 santimetrelik platin takıldığını ve kolunda yüksek oranda sinir kaybı yaşandığını söyledi. 

İl Sağlık Müdürü Koray Okur ise yaşanan olayın ardından ambulans şoförünün görevine son verildiğini bildirdi. 

Olayı duyar duymaz gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatan Okur, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığımıza ait hava ambulansıyla doktorumuzu İstanbul'a gönderdik. Doktorumuz İstanbul'da ameliyat oldu. Doktorumuz için Valiliğimizin bilgisinde gerekli çalışmayı yürüttük. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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