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 AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPTI: 6 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA),  TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın  emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı

07 Nisan 2018 18:41

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL (DHA), 
TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde emniyet şeridinde ilerleyen ambulansın  emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. 
Kaza saat 13.30 sıralarında Ankara istikametinde meydana geldi.  Kadir T.\'nın kullandığı özel ambulans emniyet şeridinde ilerlerken,   park halindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle ambulans sürücücüsü ve 2 sağlık görevlisi ile otomobil içindeki 3 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan ambulans ile otomobil olay yerine gelen çekiciler yardımıyla kaldırıldı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kazaya karışan araçlar
-olay yerinden detaylar

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