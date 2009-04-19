Ambulans helikopterle İstanbul’a sevk edildi

Sakarya'da beyin kanaması geçiren yaşlı adam, ambulans helikopterle İstanbul'daki Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.



Alınan bilgiye göre, Anevrizma (beyin damarının genişlemesi) teşhisi konulan Dursun Yavuz (68), geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü Toyotasa İlkyardım ve Travmatoloji Hastanesinden İstanbul'daki Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderilmesi kararlaştırıldı. Hastanın nakli için Sağlık İl Müdürlüğüyle görüşen hastane yetkilileri, Dursun Yavuz'u helikopterle İstanbul'da tedavi göreceği hastaneye gönderdi.



Bağ-Kur emeklisi olduğu öğrenilen Yavuz'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

