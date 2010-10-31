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AMBULANS HELİKOPTER MAÇ SIRASINDA STADA İNDİ KİRAZ (A.A)

31 Ekim 2010 23:22

-AMBULANS HELİKOPTER MAÇ SIRASINDA STADA İNDİ KİRAZ (A.A) - 31.10.2010 - İzmir'in Kiraz ilçesinde, kalp krizi geçiren vatandaşı almaya gelen ambulans helikopterin stada inmesi üzerine Kiraz 1 Eylülspor ile Bayındırspor arasında oynanan karşılaşmaya ara verildi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Servis ambulansı, ilçeye bağlı Karaman köyündeki evinde kalp krizi geçiren Hüsnü Karabıyık'ı (64) ambulans helikopterle İzmir'e sevk edilmek üzere Kiraz 1 Eylül Stadı'na getirdi. Ambulans helikopter, Amatör Lig takımlarından Kiraz 1 Eylülspor-Bayındırspor'un karşılaşmasının oynandığı sırada stada iniş yaparak, Karabıyık'ı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Karabıyık'ın sevkinin ardından karşılaşmaya kaldığı yerden devam edildi.

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