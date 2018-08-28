Ambulans dama düştü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Hacılar ilçesinde, iddiaya göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu ambulans, yolun altındaki evin damına düştü. Yan düşerek hasar gören ambulansın boş olması, olası faciayı önledi.

Sağlık Bakanlığı ekipleri, 38 RC 223 plakalı evde sağlık hizmetleri ambulansı ile Kayseri\'nin Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Ören Caddesi\'nde bir hastayı kontrole gitti. Ambulans sürücüsü iddiaya göre, el frenini çekmeyerek aracı park edip, görevlilerle birlikte ayrıldı. Sürücü ve sağlık ekibi hastanın yanındayken, ambulans hareket ederek yolun altındaki evin damına düştü. Yan düşen ambulansta büyük hasar oluştu. Ambulansta ve evde kimsenin bulunmadığı, ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.



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