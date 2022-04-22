Amber Heard'ün avukatları mahkemeye, Johnny Depp'in eski eşini öldürmekten bahseden mesajlaşmalarını sundu

Oyuncu Johnny Depp’in eski eşi Amber Heard’e açtığı karalama davasında, Heard’ün avukatları Depp’in alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, eski eşini öldürmek ve vücudunu parçalamaya dair attığı mesajları mahkeme gündemine taşıdı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Amber Heard’ün evliliklerinde şiddet ve istismar gördüğünü anlattığı makalesinin ardından Depp’in açtığı 50 milyon dolarlık karalama davası ABD’de sürüyor.

İki gündür mahkemede Depp’in ifade vermesinin ve Heard’e şiddet uygulamadığını, eski eşinin kendisine şiddet uyguladığını anlatmasının ardından Heard’ün avukatları devreye girdi.

Heard’ün avukatları, ilişkide Depp’in alkol ve uyuşturucu kullanımını ve istismarcı davranışlarını gündeme getirdi.

Mahkeme salonunda, Depp’in sinir krizi geçirdiği, etrafı yumrukladığı, eski eşine küfürler savurduğu görüntüler ve mesajlar paylaşıldı.

Avukatlar, Depp’in evlilik sürecinde arkadaşlarına attığı bazı mesajları mahkeme salonuna taşıdı. 2013-2014 yıllarındaki mesajlaşmalarda Depp’in arkadaşına Heard’le ilgili “Onu önce boğalım sonra yakalım” ifadelerini kullandığı tespit edildi.