Amber Heard ile Johnny Depp'in ikinci ses kaydı ortaya çıktı

2017 yılında çıkan şiddet haberleri üzerine boşanan Johnny Depp ile Amber Heard'ün yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Geçen hafta ortaya çıkan ses kayıtlarında Amber Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" diyordu. Yeni kayıtlarda ise Heard'ün Depp'e "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" dediği duyuluyor.

DailyMail, olaylı ilişkiye dair ikinci ses kayıtlarını da yayınladı. Kayıtlarda Depp, Heard'ün kendisine şiddet uyguladığını ve adeta dövdüğünü belirtirken Heard bunu reddediyor. Dava açmakla ilgili konuşmada ise Heard, "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" diyor.

Mahkemenin, zayıf bir kadının yerine erkeği asla haklı görmeyeceğini belirten Heard boşanma aşamasında olduğu eşine "Biliyorsun ben 52'yim. Artık değil ama neredeyse 52 kiloydum. Gelip mahkemede 'O başlattı' mı diyeceksin?" diyor.

"Bu son lanet olası şans Amber"

Konuşmanın sonlarında ise Depp eşine "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son lanet olası şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, tersine çeviremeyiz" diyor.

Heard ise Depp'e konuşmanın sonunda "Her şey defansif bir hareket oldu çünkü yalancı ve para avcısı olarak adlandırılıyorum. Paranın bir kuruşunun peşinde değilim" diyor. Son ses kayıtları sonrası Heard ve Depp'ten ise herhangi bir açıklama gelmedi.

"Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm"

Geçen hafta ortaya çıkan ses kayıtlarında Amber Heard, Depp'e "Suratına daha sert bir tokat atmadığım için üzgünüm ama sana yumruk atmadım, sadece tokat attım. Gayet iyisin, yumruk atmadım sadece vurdum" diyor.

Olayın daha da büyümemesi için evden çıktığını ima eden Depp ise "Evet dün gece gittim. Dürüst olmak gerekirse daha fazla fiziksel şiddet, daha fazla fiziksel istismar olması fikrine bile katlanamadım. Çünkü devam etseydik, bu kötü olurdu. Ve bebeğim, bunu sana daha önce de söyledim. Ödüm kopuyor, şu anda resmen bir suç mahallindeyiz" derken duyuluyor.

Bu açıklama üzerine sinirlenen Heard ise "Tam bir bebek gibi davranıyorsun. Büyü artık" diyor. Ardından ise sakinleşince "Bir daha fiziksel şiddet yapmayacağıma söz veremem. Bazen o kadar sinirleniyorum ki kendimi kaybediyorum" diyor.

7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanmışlardı

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde Johnny Depp'ten sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı.

Depp'in hayranları Twitter'dan #JusticeForJohnnyDepp (JohnnyDeppİçinAdalet) adında hashtag açarak kendisine destek verdi ve asıl kurbanın Depp olduğunu öne sürdü. Ayrıca Amber Heard'ün yer aldığı DC filmi Aquaman 2'den kovulması için de 150 bin imza toplandı.