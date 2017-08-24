Ambarlı Limanı'nda kaçak oyuncak operasyonu

İhsan YALÇIN/İSTANBUL,(DHA) Ambarlı Limanı\'nda Çin\'den gelen konteyner içerisinde kaçak oyuncak ele geçirildi. Çin\'den gelen konteyner, Ambarlı Liman sahasından çıkarılmadan önce Konteyner Takip Sistemi üzerinden konteynere ait evraklar sorgulandı. Yapılan sorguda, konteynerin çıkış listesinde yer almadığı tespit edilince muhafaza memuru evrakların sahte olduğundan şüphelendi. Bunun üzerine muhafaza memuru konteynerin çıkış işlemlerini yavaşlattı ve hemen İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen gümrük muhafaza ekipleri, ibraz edilen çıkış fişinin daha önce başka bir firma adına düzenlendiğini ve yeniden kullanılmaya çalışıldığını tespit etti. Bunun üzerine konteyner detaylı olarak aranmak üzere arama hangarına yönlendirildi.

PİYASA DEĞERİ 320 BİN LİRA

Yapılan arama sonucunda konteynerde piyasa değeri 320 bin 077 lira olan, 12 bin 500 adet oyuncak, 2 bin adet çanta, 8 bin 800 adet cüzdan, 2 bin 600 paket magnet harf, 52 bin 800 adet kalem, 11 bin adet tarak ve 5 bin 800 adet ayna ele geçirildi.

Kaçak eşyalara el konuldu, olaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.

BÜLENT TÜFENKCİ EKİPLERİ KUTLADI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin de operasyonu gerçekleştiren gümrük muhafaza ekiplerini kutladığı belirtildi.

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