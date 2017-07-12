Ambargo altındaki Katar'a havadan sığır takviyesi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'daki süt ve süt ürünleri üretimini arttırmak için hava yoluyla Almanya'dan büyükbaş hayvan takviyesi yapıldı.

BBCTürkçe'nin haberine göre, Almanya'dan ithal edilen 165 Holsten tipi sığır, getirilmesi düşünülen 4 bin hayvanlık sürünün ilk partisi.

Hava, deniz ve karadan uygulanan kısıtlamalar, 2,7 milyon nüfusunun temel ihtiyaçları için de ithalata bağımlı olan Katar'da kaos yarattı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, Katar'ın taleplerini reddetmesinin ardından ek önlemler alacakları uyarısında bulunmuştu.

Almanya'dan ithal edilen 165 Holsten tipi sığır, getirilmesi düşünülen 4 bin hayvanlık sürünün ilk partisi.

Hava, deniz ve karadan uygulanan kısıtlamalar, 2,7 milyon nüfusunun temel ihtiyaçları için de ithalata bağımlı olan Katar'da kaos yarattı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, Katar'ın taleplerini reddetmesinin ardından ek önlemler alacakları uyarısında bulunmuştu.