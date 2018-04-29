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BBC Türkçe

Ambargo altındaki Katar'a havadan sığır takviyesi

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'daki süt ve süt ürünleri üretimini arttırmak için havadan büyükbaş hayvan takviyesi yapıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'daki süt ve süt ürünleri üretimini arttırmak için havadan büyükbaş hayvan takviyesi yapıldı.

Almanya'dan ithal edilen 165 Holsten tipi sığır, getirilmesi düşünülen 4 bin hayvanlık sürünün ilk partisi.

Hava, deniz ve karadan uygulanan kısıtlamalar, 2,7 milyon nüfusunun temel ihtiyaçları için de ithalata bağımlı olan Katar'da kaos yarattı.

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkeleri, Katar'ın taleplerini reddetmesinin ardından ek önlemler alacakları uyarısında bulunmuştu.

Sığırlar Budapeşte üzerinden Qatar Airways'in kargo uçağıyla ülkeye götürüldü ve bir mandıraya yerleştirildiler.

İthalatı yapan Power International adlı şirketin sahibi Moutaz el Hayat, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, tüm sürü geldiğinde ülkenin süt ve süt ürünleri ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacaklarını söylemişti.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Katar'ın teröre destek verdiği iddiaları ve İran ile bağlantıları nedeniyle boykot uyguluyor. Katar ise iddiaları reddediyor.

Ambargodan önce, Katar'da satılan süt ürünlerinin büyük bölümü kara yoluyla Suudi Arabistan'dan geliyordu.

Katar ayrıca ambargonun ardından yeni ticaret yolları ve Türkiye'den ithal yoğurt ve Fas ile İran'dan ithal kuru gıda gibi yeni gıda tedarik güzergâhları bulmak istiyor.

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