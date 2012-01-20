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Ekonomi

Ambalajlı ve markalı süt alın İSTANBUL (A.A)

20 Ocak 2012 14:39

-Ambalajlı ve markalı süt alın İSTANBUL (A.A) - 20.01.2012 - Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Yıldız, sütü işleyen sanayicilerin, her gün süt soğutma tanklarından sütü almadan önce mutlaka antibiyotik testi uyguladığını ve buna göre teslim aldığını veya reddettiğini belirterek, ''Kamuoyuna önerimiz, mutlaka ambalajlı ve markalı süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesidir'' dedi. Yıldız, son günlerde süt konusundaki tartışmalara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tüketicilerin ambalajlı ve markalı sütleri, endişe duymadan tüketebileceğini iddia etti. Hasta hayvanların tedavisinde, insanda olduğu gibi antibiyotiğin kullanıldığını ve tedavi uygulanan hayvanların sütünün 7 gün boyunca imha edildiğini anlatan Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu: ''Sütü işleyen sanayiciler, her gün süt soğutma tanklarından sütü almadan önce mutlaka antibiyotik testi uygular ve ondan sonra teslim alır veya reddeder. Ülkemizde, yılda 13 milyon ton süt üretilir ve bunun 6,5 milyon tonu, yukarıda bahsettiğimiz süt sanayicisi tarafından işlenir. Bu sütlerde antibiyotik kalıntı sorunu yok. Antibiyotik kalıntı riski kanımızca 'merdiven altı' tabir ettiğimiz, nerede üretildiği belli olmayan kayıt dışı süt ve süt ürünleri ile sokak sütlerinde olabilir.'' Yıldız, sütte Aflatoksin M1 olduğu iddiasını değerlendirirken, bunun, bilinçli üreticinin tercih etmeyeceği bir durum olduğunu ifade ederek, Aflatoksin M1'in hayvana küflü yem yedirilmesi ile ortaya çıktığını, küflü yem yiyen inekte yavru atma tehlikesinin yüksek ve bunun üretici için ciddi kayıp olduğunu belirtti. Kadınların alışkanlığı ve tercihi olan taze günlük sütün, hastalıklardan ari işletmelerden sağlanabileceğini savunan Yıldız, ''Soğuk zincir kırılmadan süt üreticiden tüketiciye ulaştırılmalıdır. Bakanlığımızın, bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz. Bizim kamuoyuna önerimiz, 'sokak sütü' tabir edilen, kapımıza getirilen nasıl üretildiği ve nasıl taşındığı belli olmayan kayıt dışı üretimlerden uzak durulması ve mutlaka ambalajlı ve markalı süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesidir'' dedi.

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