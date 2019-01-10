Ambalajlı sularda kurşun riski

43 farklı markanın ambalajlı içme sularının analizinden baryum, kurşun ve stronsiyum gibi ağır metaller, olması gerekenden katbekat fazla çıktı. Araştırmayı yapan akademisyenlerden başta kanser olmak üzere birçok hastalık uyarısı geldi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden 4 akademisyen, 'Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi' başlıklı analiz çalışması yaptı.

Çalışma kapsamında, 43 farklı markanın içme suyu örneği üzerinden 16 farklı ağır metal analiz işlemi gerçekleştirildi.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, analizler 250 ml'lik plastik ambalajlı su örneklerine yapıldı ve tespit edilen en yüksek ağır metal konsantrasyonları baryum, kurşun ve stronsiyum oldu.

Sularda en yüksek olarak baryumda 366,08, kurşunda 0,80 ve stronsiyumda 6,01 ppB oranları ölçüldü. İçme suyu yoluyla maruz kalma dozunun baryum için en fazla 0,004, kurşun için 0,029 ve stronsiyum için de 0,0012 mikrogram olduğu belirtildi.

Araştırmada, kurşun oranlarının ambalajlı içme sularında yetişkinler için 10-6'yı aşan kanserojen indeks aralığı sergilediğine vurgu yapılarak, "Ambalajlı içme suyu tüketmenin Pb (kurşun) seviyesine göre kanserojen risk oluşturuğu gözlemlenmektedir. Toplum sağlığının korunması açısından uygun kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Sularda As, Pb, Mn, Cd, Cu, Hg,Cr gibi ağır metallerin bulunması ciltte incelme, böbrek hasarı, karaciğer sirozu, sinir sisteminde ileti bozuklukları gibi sorunlara yol açabilmektedir..." denildi.