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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB faiz oranlarına dokunmadı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

06 Kasım 2014 17:10


Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu, faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığını açıkladı. AMB, eylül ayı toplantısında ekonomiyi canlandırmak için radikal kararlar almış ve bu kapsamda yüzde 0,15 olan politika faizini yüzde 0,05'e, yüzde 0,40 olan marjinal borç verme faizini yüzde 0,30'a ve yüzde -0,10 olan mevduat faizini yüzde -0,20'ye indirmişti.

Bankaların AMB'de tutacakları para için faiz almak yerine ödeme yapmaları gerektiği anlamına gelen negatif mevduat faizi uygulamasıyla kredilerin teşvik edilmesi hedeflenmişti.

Faiz haddi, halen tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.

Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin maliyetini azaltıyor. AMB Başkanı Mario Draghi ekonomiyi canlandırmak için düşük faiz politikasını sürdüreceklerini vurgulamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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