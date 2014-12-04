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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB faiz kararını açıklıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün gösterge faiz oranını açıklıyor.

04 Aralık 2014 11:03


Uzmanlar bu ay da ana faiz oranının değiştirimlmesini beklemiyorlar. AMB Guvernörler Kurulu'nun gösterge faiz haddinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0.05 seviyesinde tutma kararı alması bekleniyor.

Faiz haddi, eylül ayından bu yana tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.

Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin maliyetini azaltıyor.

Euro Bölgesine dahil 18 ülkedeki ortalama enflasyon oranı geçen ay yüzde 0,3 olarak belirlendi. Uzmanlar, AMB'nin varlık alım programına bu yıl sonuna kadar devlet tahvillerini de dahil etmesini beklemiyor.

AMB Guvernörler Kurulu'nun bir sonraki toplantısı 22 Ocakta yapılacak. AMB, 2015'ten itibaren gösterge faiz oranını 6 haftada bir gözden geçirmeyi kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Avrupa Merkez BankasıGuvernörler KuruluBölgesineAMBOcaktaDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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