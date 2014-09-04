AMB faiz kararını açıkladı



AMB‘nin Frankfurt'taki merkezinden yapılan açıklamada, Euro Bölgesi için gösterge faiz oranının yüzde 0,05'e indirildiği bildirildi. Faiz oranı haziran ayından bu yana yüzde 0,15 seviyesindeydi.

Yüzde 0,10 oranındaki faiz indirimi sürpiz bir gelişme olarak nitelendirildi. Gözlemciler, AMB'nin Euro Bölgesi'ndeki düşük enflasyonu canlandırmak için önlem almasını bekliyor, ancak faizlerin indirilebileceğine fazla ihtimal vermiyordu.

Euro Bölgesi'nde fiyatların düşmesi olarak da bilinen deflasyonun baş göstermesinden korkuluyor.