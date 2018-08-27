Amazon'un Türkiye'ye gelişi erteleniyor: iPhone'ların balyozla kırıldığı bir dönemde…

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Türkiye pazarına giriş tarihinin ertelendiği öğrenildi. Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, şirketin Ankara-Washington hattındaki krizden dolayı endişe duyduğunu, "iPhone'ların balyozla kırıldığı bir dönemde Türkiye'ye girmek doğru değil" düşüncesinin hâkim olduğunu aktardı.

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk'ün "İş dünyasında mektup umudu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

"E-ticaretin devleri Alibaba, Amazon ve Ebay bir süredir Türkiye’de operasyon için hazırlanıyor. Bu şirketlerden Amazon, hazirandan beri Türkiye operasyonunu başlatmak için teknik hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul Levent’te ofisini de açan Amazon’un en son bayramdan sonra operasyona başlayacağı belirtiliyordu. Hatta tarih de 28 Ağustos olarak belirlenmişti. Ciddi markalarla anlaşmalarını tamamlayan Amazon, test çalışmalarını bir süredir sürdürüyordu. Amazon’un bayram sonrasında satışlara başlaması beklenirken operasyonun bir süre daha ertelendiğini öğrendim. Aldığım bilgilere göre Amazon eylül sonu ya da ekim ayında start verecek. Nedenine gelince.. Uzun süredir teknolojik olarak hazırlıklarını tamamlayan Amazon’un endişesi bu kez farklı. ABD ile yaşanan kriz, iPhone’ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye’ye girmenin doğru olmayacağı düşünülüyor.

Bu arada gecikme olsa da Amazon ve diğer e-ticaret devleri çok yakında Türkiye’de olacak. Bu da perakende sektörünün tarihinin yeniden yazılması demek. Bu değişimle ilgili JLL Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, e-ticaret devlerinin Türkiye perakende sektörüne rekabet getirse de fayda sağlayacağı görüşünde. Üretici için yeni pazarlama imkanlarının doğacağını söylüyor. Amazon’da yer alacak markalardan Sportive’in Genel Müdürü Zeynep Selgur da 2022’de ABD’de alışveriş merkezlerinin yüzde 25’inin kapanacağını, perakendenin pazar yeri olarak adlandırılan e-ticarete döneceğini anlatıyor."

Ankara-Washington arasında yaşanan krizin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, ABD'li teknoloji ürünlerini boykot etmeye çağırmış, birçok kişinin iPhone'larını kırdığı videolar sosyal medyada gündem olmuştu.