Amazon’un sınırsız bulut depolama hizmetini test etmek için 300 yıla bedel porno yükledi!

Beaston02 adlı kullanıcı Amazon'un bulut test etmek için, 300 yılla bedel olduğu belirtilen 1.8 petabayt porno yükledi.

Bir kullanıcının, Amazon’un sınırsız bulut depolama hizmetini test etmek için sisteme 300 yıla bedel porno yüklediği ortaya çıktı. Beaston02 adlı bir kullanıcı, Amazon’un sınırsız bulut depolama hizmetinin gerçekten sınırsız olup olmadığını test etmek için bir deney yaptı ve sisteme sürekli olarak canlı webcam pornosu yüklemeye başladı.

Hürriyet’in haberine göre, Amazon geçtiğimiz Haziran ayında sınırsız depolama hizmetine son verdi. Bu kararın nedeninin beaston02’nin deposu olduğu düşünüldü ancak hesabın sahibi bunun kendisiyle alakalı olmadığını iddia ediyor. Ona göre asıl sorun porno değil stok yapma ile ilgili, çünkü bütün mesele alsında yeni bir kod öğrenmek ve ne kadar miktarda video kaydedebileceğini test etmek için başlamış.

300 yıllık porno yüklendi

6 ay süren kayıt ardından Beaston02, 1.8 petabayt porno kaydetti. Bunu da farklı programlar kullanarak aynı anda bir çok ücretsiz canlı webcam yayınlarını kaydederek başardı. Eğer bunu daha anlaşılır bir biçime getirmek gerekirse, tüm kaydedilen veri 23.4 yıllık HD porno, 102 yıllık 720p porno veya 3 yüzyıllık 480p pornoya eşit.

Beaston02 kaydetmeyi durdursa da, meşale başka bir pprno depolama grubuna geçti. Petabyte Porn Project adlı bu grup, Amazon ve Google Drive’a günde 12 terabayt porno yüklemeyi hedefliyor.