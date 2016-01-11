Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 5 günde 6 milyar dolar kaybetti

2016 yılının ilk 5 gününde dünyanın en zengin 400 milyarderi, servetlerinin 194 milyar dolarlık kısmını kaybetti. En fazla kayıp ise Amazon.com'ın kurucusu Jeff Bezos'un oldu. Bezos'un servetinde 6 milyar dolarlık erime yaşandı. Dünyanın en zengin kişisi, Microsoft'un sahibi Bill Gates de 4,5 milyar dolar kaybetti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Çin'den gelen olumsuz ekonomik veriler ve petrol fiyatlarındaki düşük seyir nedeniyle dünyanın en zenginler lisesinde yer alan 400 milyarderin yeni yılın ilk haftasındaki kayıplarının 194 milyar dolar olduğu belirlendi. 400 milyarderin 4,03 trilyon doları bulan toplam serveti bu kaybın ardından 3,8 trilyon doların altına geriledi.

Geride kalan 2015 yılının en çok kazanan dolar milyarderi Amazon.com'ın kurucusu Jeff Bezos için işler tersine döndü. Zira Bezos 2016'ın ilk beş gününde en çok kaybeden oldu. Bezos'un serveti 5,9 milyar dolar eridi. Bezos 53,7 milyar dlarlık net servetiyle dünyanın en zengin dördüncü kişisi.

Dünyanın en zengin kişisi Bill Gates de 4,5 milyar dolar kaybederek toplam serveti 79,2 milyar dolara geriledi. En zenginler lisesinde ikincilik koltuğunda oturan Zara'nın sahibi İspanyol Amancio Ortega da kaybedenler arasında yer aldı. Ortega yeni yılın ilk beş gününde 3,4 milyar dolar kaybederken toplam serveti 69,5 milyar dolara düştü. En zenginler listesindeki 47 milyarderin kaybı kişi başına 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bloomberg'ün dünyanın en zenginler listesinde yer alan 400 dolar milyarderinin toplam serveti 3,7 trilyon dolar ile yaklaşık olarak Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın toplam Gayri Safi Milli Hasılasına (GSMH) eşit.