Amazon'un hisse değeri rekor kırdı

New York Borsası'nda işlem gören Amazon'un hisseleri cuma gününü 987,71 dolardan kapatmasının ardından, bugün yüzde 3 artarak 1.017,00 dolara kadar yükseldi.

Böylece, şirketin hisseleri tarihte ikinci defa bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarken, firmanın piyasa değeri de 498 milyar dolara ulaştı.

Firmanın hisse başına değeri 30 Mayıs'ta ilk defa bin doların üzerine yükselerek 1.001,20 dolar olmuştu.

Uzmanlar, cuma günü Amazon'un ülkenin en büyük gıda perakendesi zincirlerinden olan Whole Foods'u 13,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasına işaret ederek, yerel dağıtımlar sayesinde Amazon'un perakende devi Walmart'ı gıda alanında geride bırakabileceğini ifade ediyor.

ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin nisan ayında yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Apple, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'un ardından Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.