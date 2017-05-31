T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Amazon'un hisse değeri rekor kırdı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisse başına değeri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırdı.

31 Mayıs 2017 00:12

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri cuma gününü 995,78 dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 0,5 artarak 1.001,20 dolara kadar yükseldi.

Böylece, şirketin hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine çıkarak rekor kırarken, firmanın piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara ulaştı.

ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham & Company'nin geçen ay yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının 2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

Amazon'un bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 35,7 milyar dolara, net karı da yüzde 41,1 artışla 724 milyon dolara yükselmişti.

Apple, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'ın ardından Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.

ETİKETLER

amazonhisserekor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24