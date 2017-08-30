Amazonlar'daki doğal koruma alanını madenciliğe açan karara engel

Brezilya'nın başkenti Brasilia'da federal mahkeme, Danimarka'nın yüz ölçümü büyüklüğünde olan ve Renca olarak bilinen doğal koruma alanının madencilik faaliyetine açmayı hedefleyen kararla ilgili idare bir işlem yapılmasını ‘hızla' askıya alma emri verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Ulusal Bakır ve İştirakler Rezervi (Renca) olarak bilinen koruma alanını madencilik faaliyetlerine açan bir kararname yayınlamıştı

Muhalefet ve çevreci gruplar ise hükümetin planına tepki göstermiş, muhalif senatör Randolfe Rodrigues'in kararı, 'Amazonlar'a yönelik son 50 yılın en büyük saldırısı' olarak yorumlamıştı.