Amazon'dan geriye 'ama' kalmasın

Küresel ısınmanın, 2050'ye kadar Brezilya'nın devasa Amazon ormanlarındaki ağaç türlerinin yarısının yok olmasına yol açabileceği bildirildi.BM'nin İklim Değişimi Hükümetler Arası Kurulu'ndan (IPCC) Martin Parry, en kötü ihtimalle 4 derecelik bir ısınmanın bölgedeki ağaç türlerinin yarısını yok edeceğini belirterek, bunun Amozon'un kuraklaşmasına ve ülkenin bu ormanların olmadığı güney bölgesinde de nemin artmasına yol açacağını söyledi. Parry, 2050'ye kadar 2 derecelik bir artışınsa, Amazon'daki ağaç türlerinin dörtte birinin yok olmasına sebep olacağını bildirdi.IPCC'nin 2007 raporunda, geçen yüzyıl ortalama küresel ısının 0,7 derece arttığı hatırlatılarak, bu yüzyılda ısının, nüfus artışı, yakıt kullanımı ve sera etkisi yaratan gazların emisyonu konusundaki hükümet politikalarına bağlı olarak, 1,1 ila 6,4 derece artacağı tahmininde bulunulmuştu. Parry, karbondioksit emisyonlarıyla diğer sanayi, ulaşım ve tarımdankaynaklanan gazlar önemli ölçüde azaltılmazsa, Amazon için kötü senaryonungerçekleşmesinin daha muhtemel olduğunu bildirdi.