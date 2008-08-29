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Kültür-Sanat

Amazon'da medeniyet izleri

Amazon ormanları içinde izine rastlanılan yerleşim birimleri, bölgenin uzun zaman önce gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

29 Ağustos 2008 03:00

Arkeologlar, Brezilya'da Amazon nehri havzasının ücra kesiminde bir zamanlar yoğun bir nüfusun, döneminin modern yerleşim birimlerinde yaşadığını ortaya çıkardılar. Science dergisinde yer alan makalede, insan eli değmediği düşünülen bu bölgenin aslında yoğun bir insan faaliyetine maruz kaldığı belirtilerek, buralarda yapılan kazılar sonucu, "ızgara benzeri" planlanmış yerleşim birimlerinin yollarla birbirlerine bağlandıkları ve geniş meydanlarla çevrelendiklerinin belirlendiği kaydedildi.

ABD'nin Florida Üniversitesi'nden araştırmacılar, bölgede ayrıca ziraat ve balıkçılık yapıldığının da anlaşıldığını belirterek, buraların tamamen yağmur ormanlarının altında kaldığını ifade etti.
Araştırmacılar, bölgedeki yerleşimin, Brezilya Amazon bölgesindeki Yukarı Xingu'ya 15. yüzyılda ilk Avrupalıların gelmesinden öncesine tarihlendiğini bildirdi. Araştırma ekibinin başındaki profesör Mike Heckenberger, yerleşim birimleri çok büyük olmasa da bölgede çok planlı ve organize bir şehircilik anlayışının izlerini gördüklerini söyledi.

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