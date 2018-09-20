Amazon'a ilk günden şikâyet yağdı

Türkiye pazarına dün giren e-ticaret devi Amazon'da, anlık fiyat değişimleri ve siparişlerin iptal edilmesi ilk günden şikâyete neden oldu.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre, Birçok ürüne açılışa özel fiyat seçenekleri sunan Amazon'da satış yapan bazı satıcıların fiyat sistemini doğru kullanamaması, ilk gün aksaklıklarını da beraberinde getirdi.

Amazon'dan ilk gününde alışveriş yapmak isteyen kullanıcıların karşılaştığı en büyük sorun, anlık fiyat değişimleri olurken; satın alındıktan sonra iptal edilen ürünler de bir diğer tüketici şikayeti olarak öne çıktı.

ABD'li e-ticaret devinin Türkiye operasyonunu amazon.com.tr üzerinden başlatmasının ardından, sitenin internet kullanıcıları tarafından en fazla ilgi gören bölümü, lansmana özel fiyat indirimlerinin sunulduğu 'Fırsatlar' sayfası oldu.

Bu bölümde yer alan ürünleri almak isteyen internet kullanıcılarının sosyal platformlarda, Amazon Türkiye ile ilgili en çok paylaştığı şikayetler arasına 'Siparişim benden habersiz iptal edildi', 'Ürün farklı girilmiş', 'Sepete ekledim, öderken fiyatı arttı' gibi başlıkları girdi.

Dünya genelinde en güçlü taraflarından biri 'kullanıcı yorumları' olarak gösterilen Amazon'un, doğrudan faaliyette bulunduğu 15. ülke olan Türkiye'de ilk gününde hem kendi platformu hem de tüketici siteleri üzerinden aldığı şikayetlerden öne çıkanlar şöyle:

— Ürün görseli ve içeriği aynı değil. Ya da fiyatlandırma hatası var.

— Ben ürünü HD uydu alıcı diye almıştım ancak onun anteni olduğunu söyledi ve satışı iptal ettik.

— Siparişim benden habersiz iptal edildi.