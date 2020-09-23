Amazon’un ilk Türk dizisinde rol alacak isimler belli oldu

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="news-spot">Bu ay Türkiye'de faaliyete geçen Amazon Prime'ın ilk dizisi Artı'da <strong>Okan Bayülgen</strong>, <strong>Binnur Kaya</strong> gibi isimler yer alacak.</div>\n<div class="news-aut-share top _flex _jcsb _aic">\n<div class="left _flex _aic">\n<div class="author _flex _aic">\n<div class="news-full-info">\n<div class="news-meta _flex _aic"> </div>\n<div class="news-meta _flex _aic">Amazon Prime, kısa bir süre önce Türkiye’de faaliyete başladı. Platformun ilk Türk dizisi Artı için de çalışmalar başladı. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.</div>\n<div class="news-meta _flex _aic">\n<p>Projeyi, ‘yapay zeka' Enigma yönetecek. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu <strong>Burak Arslan</strong> üstlendi.</p>\n<p>İzleyiciler dizide kendi karakterlerini oluşturabilecek ve kendi hikayelerini yazabilecek. Projenin ilk karakterlerini Erzincan'dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.</p>\n<p>19 Mayıs 2021'de yayınlanması planlanan Artı dizisinde ise Binnur Kaya, <strong>Serenay Aktaş</strong>, Okan Bayülgen, <strong>Zeynep Alkan</strong> ve <strong>Aslı Omağ</strong> yer alıyor.</p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>