Amazon’un ilk Türk dizisinde rol alacak isimler belli oldu

Amazon Prime, kısa bir süre önce Türkiye’de faaliyete başladı. Platformun ilk Türk dizisi Artı için de çalışmalar başladı. Dizinin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.

Projeyi, ‘yapay zeka' Enigma yönetecek. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlendi. İzleyiciler dizide kendi karakterlerini oluşturabilecek ve kendi hikayelerini yazabilecek. Projenin ilk karakterlerini Erzincan'dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak. 19 Mayıs 2021'de yayınlanması planlanan Artı dizisinde ise Binnur Kaya, Serenay Aktaş, Okan Bayülgen, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ yer alıyor.