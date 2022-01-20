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Kültür-Sanat

Amazon'un çektiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı belli oldu

Amazon, Yüzüklerin Efendisi’nin televizyon haklarını 250 milyon dolara satın almıştı

20 Ocak 2022 12:49

Dizi tarihinin en pahalı projelerinden biri olması beklenen Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinin isminin “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” olacağı duyuruldu.

The Independent’ta yer alan habere göre, 2022’nin Eylül ayında yayımlanması beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisine dair duyurular geliyor. Amazon yapımı dizinin bir sezonu sekiz bölümden oluşacak.

Dizinin çekimleri geçen yıl Yeni Zelanda’da başlamıştı.

Amazon, 2017 yılında Yüzüklerin Efendisi’nin televizyon haklarını 250 milyon dolara satın almıştı.

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