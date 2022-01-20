Amazon'un çektiği Yüzüklerin Efendisi dizisinin adı belli oldu

Dizi tarihinin en pahalı projelerinden biri olması beklenen Amazon’un Yüzüklerin Efendisi dizisinin isminin “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” olacağı duyuruldu.

The Independent’ta yer alan habere göre, 2022’nin Eylül ayında yayımlanması beklenen Yüzüklerin Efendisi dizisine dair duyurular geliyor. Amazon yapımı dizinin bir sezonu sekiz bölümden oluşacak.

Dizinin çekimleri geçen yıl Yeni Zelanda’da başlamıştı.

Amazon, 2017 yılında Yüzüklerin Efendisi’nin televizyon haklarını 250 milyon dolara satın almıştı.