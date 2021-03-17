Amazon Türkiye'ye gıda ürünleri eklendi

Amazon Türkiye'de süpermarket kategorisine gıda ürünleri eklendi. Yiyecek, içecek ve yemeklik ürünleri bu kategoriye eklendi.

Ülkemize giriş yaptığı günden beri ürün yelpazesini geliştirmeye devam eden Amazon son olarak gıda ürünlerini ekledi. Yağ, bakliyat, atıştırmalık, baklagil, kuruyemiş, içecek gibi ürünler Amazon güvencesiyle satın alınabiliyor.

Şu an için az sayıda kampanya var ancak ilerleyen günlerde ürün sayısının ve marka sayısının artmasıyla birlikte fırsatlar da artacaktır. Prime üyelerine hızlı ve ücretsiz kargo kampanyası devam ediyor.