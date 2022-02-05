Amazon Prime’dan zam kararı

Netflix’in üyelik ücretlerini artırma kararından sonra bir zam da Amazon’dan geldi. Amazon, şirketin eğlence tarafı için yaptığı yatırımı gerekçe göstererek, Amazon Prime üyeliklerinin fiyatını artıracağını duyurdu. Şirket, yıllık üyelik fiyatını 20 dolar artırarak 139 dolara yükseleceğini, aylık üyelik ücretini ise 2 dolar artırarak 14.99 dolara çıkacağını söyledi.

Amazon, 2018’den bu yana ilk defa fiyat artışı yapıyor.

CFO Brian Olsavsky, şirketin kazanç durumuyla ilgili analistlere verdiği demeçte, “2018’den bu yana Prime üye avantajlarının sürekli genişlemesi, artan kullanım, artan maliyetler ve enflasyon bu kararda rol aldı” dedi.

Amazon, NFL’ye yılda yaklaşık 1 milyar dolar ödeyecek ve aynı zamanda Amazon Prime Video’da yayınlanacak yaklaşık 500 milyon dolara mâl olması beklenen Yüzüklerin Efendisi de dahil olmak üzere pek çok yeni dizi başlatacak. Şirket ayrıca, The Boys ve Wheel of Time gibi eğlence masraflarını artıran yapımları yayınlamaya da başladı. Şirketin fiyat artışlarında yaptığı yeni anlaşmaları ve yeni yapımlarının etkisi oldukça büyük.

ABD’de zamlanan fiyatların Türkiye’ye yansıyıp yansımayacağı ise henüz belirsiz.