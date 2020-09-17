Amazon Prime'dan sansür yanıtı: İş yaptığımız ülkenin gelenekleri, yasaları bizi bağlar ve sınırlar

Amazon’un Prime’dan sorumlu Başkan Yardımcısı Jamil Ghani, sansürle ilgili soruya yanıt olarak "Elbette değerlerimiz var ama politika ile ilgimiz yok. O kadar farklı politik sistemlere sahip ülkelerde iş yapıyoruz ki politik olma durumumuz yok. O ülkenin gelenekleri ve yasaları bizi bağlar ve sınırlar" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Amazon Prime’ın patronu ile sohbet: Türkiye Avrupa’daki 6. büyük' başlığıyla yayımlanan yazısında Amazon’un Prime’dan da sorumlu Başkan Yardımcısı ve Amazon Prime’ın 1 numarası olan Jamil Ghani ile gerçekleştirdiği sohbeti aktardı.

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Altaylı'nın "Netflix’in Türkiye’de bazı sansür uygulamalarına maruz kaldığını muhtemelen duymuşsunuzdur. Giderek muhafazakarlaşan bir ülkede size de gerek yerel içerikle ilgili, gerekse sunduğunuz uluslararası içerikle ilgili sansür talepleri gelecektir. Buna hazırlıklı mısınız?" sorusuna yanıt veren Ghani, şunları söyledi:

"Açıkçası biz politik bir duruşu olan bir şirket değiliz. Elbette değerlerimiz var ama politika ile ilgimiz yok. O kadar farklı politik sistemlere sahip ülkelerde iş yapıyoruz ki politik olma durumumuz yok. Bu konuda ancak şunu söyleyebilirim. Biz her türlü iyimizde o ülkenin kültürel ve sosyal değerlerine saygılı davranmak zorundayız ve öyle yapıyoruz. O ülkenin gelenekleri ve yasaları bizi bağlar ve sınırlar. Tabii ki evrensel doğrulardan ve ilkelerimizden taviz vermeyiz ama çatışma kültürü bizim şirkete ait bir şey değil. Burada da zannederim yerel ofisimiz daha doğru şeyler söyleyecektir."

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