Amazon depoculuk otomasyon şirketinden hisse alacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Ocak (DHA) – Amazon, Fransız depoculuk otomasyon şirketi Balyo ile yaptığı yeni anlaşma kapsamında, gelecek yedi yıllık dönem içinde Balyo hisselerinin yüzde 29’unu satın alma opsiyonu sağladı.

Yük kaldırma araçları gibi depoculuk araçlarının otomasyonu üzerinde uzmanlaşan Balyo, Amazon ile yapılan işbirliğini, “Balyo’nun büyümesi, otomasyon çözümlerinin daha da iyi bir hale gelebilmesi ve yatırımlarının sağlamlaştırılabilmesi için harika bir fırsat” olarak tanımladı.

Amazon, yapacağı yatırım miktarına bağlı olarak, Balyo hisselerinin yüzde 29’una kadar sahip olabilecek.

Balyo hisseleri, anlaşma haberlerinin ardından TSİ 12:17’de yüzde 31.89 arttı.