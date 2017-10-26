Amazon bir çifte yanlışlıkla 30 kilo esrar gönderdi

Online alışveriş sitesi Amazon, Amerika Birleşik Devletleri’nde Orlandolu bir çifte yaklaşık 30 kilo esrar gönderdi.

Sputnik'in haberine göre, siteden plastik koruma deposu sipariş eden çift, siparişleri geldiğinde depoların alışılmadık derecede ağır olduğunu fark etti. Kutuları açtıklarında içinden keskin bir koku geldiğini fark ettiler. Daha yakından incelediklerinde ise; içinde esrar olduğunu görüp, Orlando polisine haber verdiler.

Çift, kaçakçıların onları bulup hesap sormasından korktuğu için günlerce uyuyamadıklarını söyledi.

​Bu olayın üstüne Amazon, onlara 150 dolarlık hediye çeki gönderdi. Fakat çift tatmin olmadı ve Amazon'un onlardan özür dilemediğini, aynı zamanda müşterinin güvenliğini düşünmediklerini ve olayın daha kötüye gidebileceğini söyledi.

Orlando'da polis soruşturmayı sürdürüyor. Amazon yetkilileri ise polis ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.